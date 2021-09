Une veille sur l'immobilier

La rente viagère

La rente viagère ou arrérages

Par définition la rente viagère ou arrérages est une somme qui est versée mensuellement, trimestriellement ou annuellement au vendeur jusqu'à son décès. La rente peut être librement fixée par les deux parties mais tient compte de l'âge du vendeur, de son espérance de vie et de la valeur de son bien selon l'estimation maison viager pyrénées orientales par exemple.

Si la vente a lieu sur un viager libre c'est à dire sans occupants, alors le prix sera plus cher et basé sur le marché de l'immobilier. Par contre si la vente est effectuée en viager occupé, l'acheteur ne pourra pas profiter du bien qu'il vient d'acquérir, on dit qu'il est « nu propriétaire ».

Si le crédirentier venait à décéder suivant l'indice de l'espérance de vie, l'acheteur paiera le bien à sa juste valeur, tandis que si l'inverse se produit et que le vendeur vit bien au delà de l'espérance de vie actuelle, le débirentier pourrait alors en payer le prix fort.

Article 1971 : La rente viagère peut être constituée, soit sur la tête de celui qui en fournit le prix, soit sur la tête d'un tiers, qui n'a aucun droit d'en jouir ».

Article 1980 : La rente viagère n'est acquise au propriétaire que dans la proportion du nombre de jours qu'il a vécu. Néanmoins, s'il a été convenu qu'elle serait payée d'avance, le terme qui a dû être payé est acquis du jour où le paiement a dû en être fait.

Article 1981: La rente viagère ne peut être stipulée insaisissable que lorsqu'elle a été constituée à titre gratuit.

Article 1983: Le propriétaire d'une rente viagère n'en peut demander les arrérages qu'en justifiant de son existence, ou de celle de la personne sur la tête de laquelle elle a été constituée.

Le métier d’agent immobilier

Un mandat devra donc être bien rédigé en respectant la loi. Sa durée de validation ainsi que son éventuelle reconduction doivent être précisées. Si l’un de ses clauses est absent, le mandat ne peut être valable. En terme clair, à part la mission confiée à l’agence immobilière, la durée, l’échéance, la reconduction ainsi que la durée de la réduction du mandat doivent être mentionnées en noir sur blanc à part la mission confiée à l’agence immobilière.

Dans ce cas là, l’agent devra assurer la recherche de locataires. Comme mentionné précédemment, tout cela doit être enregistré par écrit. Mais tout peut faire l’objet d’une négociation. La gestion locative confiée à l’agent immobilier doit préciser toutes les missions qui incombent au mandaté. En effet, cela peut aller de la recherche de locataires, en passant par l’encaissement des loyers pour finir aux litiges relatifs aux impayés. Il suffit juste de disposer d’un contrat en bonne et due forme pour assurer le bon fonctionnement du tandem mandant/mandataire.

C’est la première organisation qui regroupe tous les métiers de l’immobilier. Depuis 2005, les professionnels de l’immobilier se sont même dotés d’un code d’éthique et de déontologie. Les agences immobilières n’échappent pas aux différents principes de la FNAIM dont le principal est la culture du professionnalisme afin de garantir la satisfaction des clients.

Lexique Immobilier

Abandon : acte juridique par lequel le copropriétaire d’un bien renonce sur ce bien à son droit de copropriété au profit d’une personne déterminée afin de s’affranchir d’une charge.

Achat en indivision : L’achat en indivision permet à des personnes sans lien de parenté d’acquérir ensemble un bien immobilier (concubins). Les acquéreurs acceptent une convention d’indivision qui définit la quote-part de chacun, laquelle n’est pas forcément égale. Chaque indivisaire peut consentir sur sa part une hypothèque. L’indivision cesse soit par la vente, soit par le décès de l’un d’entre eux.

Acte authentique : Est réputé authentique un acte passé devant un officier ministériel (notaire, huissier de justice) définissant les droits et les obligations des parties contractantes. La « minute » (l’original) demeure entre les mains du notaire. La « grosse » (copie) est remise à l’intéressé.

Acte sous seing privé : Acte rédigé et signé par les parties sans intervention d’un officier public. Dans le cadre d’une vente, il peut s’agir d’un acte préparatoire à la conclusion d’une affaire, encore appelé acte préalable ou avant-contrat parce qu’il est ensuite remplacé par un contrat définitif. L’acte sous seing privé est courant en matière de location.

Lexique Immobilier 2

Administrateur : celui qui est chargé de l’administration d’un bien ou d’un ensemble de biens appartenant à autrui ou indivis entre l’administrateur et des tiers.

Agent général d’assurance : Professionnel mandaté par une ou plusieurs compagnies d’assurance en vue de conclure et éventuellement de gérer des contrats. L’agent général, qui exerce une activité libérale, ne peut accéder à la profession s’il ne satisfait pas aux conditions d’honorabilité fixées à l’article L 511.2 du Code des assurances (absence de condamnations pour crime, vol, escroquerie,…) et aux conditions de capacité professionnelle mentionnées aux articles R 513.1 et A 513.1 et suivants du Code des assurances (diplômes requis ou équivalences). Il est rémunéré au moyen de commissions allouées par la (les) société(s) d’assurance qu’il représente. Par ailleurs, les actes qu’il accomplit dans le cadre de ses fonctions, engagent la compagnie d’assurance responsable des fautes, imprudences ou de ses négligences (Art. L 511.1 Code des assurances).

Si l’agent général outrepasse ses pouvoirs, la société d’assurance peut néanmoins être engagée à l’égard des assurés en vertu de la théorie du mandat apparent.

Agent immobilier : professionnel pouvant réaliser toutes les démarches nécessaires à la mise en location ou à la vente de tous types de biens immobiliers. L’agent s’occupe de trouver un acquéreur ou un locataire présentant toutes les garanties financières et juridiques. Il réalise sa mission à travers un contrat définissant sa tâche et sa rémunération, appelé mandat. Il doit posséder une carte professionnelle. Cette profession est régie par les dispositions obligatoires de la loi du 2 janvier 1970 (dite loi Hoguet et son décret d’application du 20 juillet 1972).

Anah : Agence Nationale de l’Habitat, créée en 1970, l’ANAH est un établissement public à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre du logement et du ministre de l’économie et des finances. Sa mission est d’attribuer des aides à l’amélioration de l’habitat locatif privé affecté à l’habitation principale, sous forme de subventions.

Ancien : immeuble construit avant 1948

ANIL : Agence Nationale pour l’Information sur le Logement. Association loi de 190, créée en 1975 sous l’impulsion des pouvoirs publics. Anime le réseau des ADIL (90 centres d’information sur l’habitat et 500 permanences). Les Associations Départementales pour l4information sur le Logement ont pour mission d’apporter gratuitement au public une information complète sur les questions juridiques, financières et fiscales relatives au logement et à l’urbanisme.

Appel d’offres : Demande de devis et mise en concurrence de plusieurs entreprises pour l’exécution de travaux déterminés dans un cahier des charges et visant à obtenir le meilleur rapport qualité-prix.

ARC : Association des Responsables de copropriété. Créée en 1987, l’ARC est une association à but non lucratif, indépendante, implantée sur près de 5000 immeubles en copropriété. Sa mission est d’aider les responsables copropriétaires à améliorer la gestion de leur immeuble. Rôle de conseil juridique et pratique. Contrôle des professionnels (syndics, entreprises, prestataires de service). Adresse : 29, rue Joseph Python – 75020 Paris